اونلاين | يلا شوت – YouTube مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والحزم بث مباشر| كورة اون لاين | كورة لايف | كورة ستار | كول كورة جول

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يفتح ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الأهلي والحزم، وذلك يوم الخميس 7 فبراير 2019، الموافق 2 جمادى الآخرة 1440 هجريًا، في إطار منافسات الجولة الـ19 من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19.

تخطى الراقي فريق الباطن بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وبهذا الانتصار رفع الفريق رصيده للنطقة 33 واحتفظ بمكانه في المركز الرابع متساويًا بالنقاط مع فريق الشباب صاحب المركز الثالث، فمنذ انطلاقة الموسم استطاع أن يحقق الانتصار في 10 مباريات، وتعادل في ثلاث، وتلقى خمس هزائم.

يعيش فريق الحزم أيامًا لا يُحسد عليها حتى الآن في الدوري السعودي، ويحتل الفريق حاليًا المركز الثالث عشر في جدول الترتيب برصيد 16 نقطة خلف الباطن الذي يحتل المركز الثاني عشر، وكانت آخر مباريات الفريق في الدوري أمام الوحدة وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهم، فحتى الآن خاض الفريق 17 مباراة، حقق الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في سبع وخسر مثلهم.

موعد مباراة الأهلي ضد الحزم والقنوات الناقلة

البطولة : الدوري السعودي (الأسبوع 19).

القنوات الناقلة : السعودية الرياضية 1 + دوري بلس HD1 .

الملعب : استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية .

المعلقين : بلال علام (KSA) + ماجد سعود (Dawri) .

موعد المباراة :

8:15 مساءاً بتوقيت السعودية .

7:15 مساءاً بتوقيت مصر .

7:15 مساءاً بتوقيت فلسطين .

7:15 مساءاً بتوقيت الأردن.

7:15 مساءاً بتوقيت سوريا .

7:15 مساءاً بتوقيت لبنان .

8:15 مساءاً بتوقيت العراق .

7:15 مساءاً بتوقيت السودان .

8:15 مساءاً بتوقيت اليمن .

7:15 مساءاً بتوقيت ليبيا .

6:15 مساءاً بتوقيت تونس .

6:15 مساءاً بتوقيت الجزائر .

6:15 مساءاً بتوقيت المغرب .

9:15 مساءاً بتوقيت الإمارات.

8:15 مساءاً بتوقيت البحرين.

9:15 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

8:15 مساءاً بتوقيت الكويت .

8:15 مساءاً بتوقيت قطر.

5:15 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

8:15 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

5:15 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

الغيابات والتشكيل المتوقع للأهلي

سيتواصل غياب المدافع الدولي معتز هوساوي أمام الحزم بداعي الإصابة، ولن يفتقد الراقي أي لاعب آخر بسسب الإصابة أو الإيقاف.

سيبدأ جويدي بطريقته المعتادة منذ بداية الموسم، وسيدفع بالثنائي باولو دياز ومحمد آل فتيل في مركز قلب الدفاع، وسيتواجد أمامهم الثلاثي، خواردو، دي سوزا، المقهوي، وفي خط الهجوم سيتواجد الثنائي عمر السومة، دجانيني تفاريس.

التشكيل | 4-3-1-2

محمد العويس

محمد عبد الشافي - باولو دياز - محمد آل فتيل - سعيد المولد

خواردو - جوزيف دي سوزا - حسين المقهوي

عبد الرحمن غريب

دجانيني تفاريس - عمر السومة

الغيابات والتشكيل المتوقع للحزم

لن يغيب عن الحزم أي لاعب للإصابة أو الإيقاف في اللقاء ضد الأهلي، وسيكون الفريق كامل العديد وجميع الخيارات متاحة أمام المدرب دانييل إسايلا.

سيبدأ المدرب صاحب الـ40 عامًا المباراة بنفس طريقته وتشكيلته المعتادة، وسيتواجد عسله في حراسة المرمى، وسيتكون الدفاع من الرباعي البركة، القشطة، أليماو وبخيت، ويكون ثنائي الوسط هما موراليو والعايف، وسيكون المهاجم هو الصيعري وخلفه الثلاثي باجوي، رودولفو وقلفا.

التشكيل | 4-2-3-1

مليك عسله

خالد البركة - سيف القشطة - أليماو - مسعود بخيت

موراليو - فارس العياف

جون باجوي - رودولفو - يوسف قلفا

محمد الصيعري