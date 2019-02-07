انت الان تتابع تفاصيل خبر قطر تحقق قفزة تاريخية في تصنيف الفيفا.. كم ترتيبها؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 7 فبراير 2019 05:25 مساءً - حقق المنتخب القطري قفزة هائلة في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، الصادر الخميس، بصعوده 38 مركزاً دفعة واحدة، بفضل تتويجه التاريخي بكأس الأمم الآسيوية، التي أقيمت في الإمارات.

وكان منتخب قطر يحتل المركز الـ93 في تصنيف ديسمبر 2018، ليصل هذا الشهر إلى المرتبة الـ55 كأفضل مركز له منذ عام 1993، وذلك كانعكاس طبيعي لمشواره المُذهل في النسخة الآسيوية الـ17، وهيمنة نجومه على مختلف الجوائز الفردية.

وتمكن "العنابي" من الفوز في جميع لقاءاته السبعة، موقعاً على 19 هدفاً، في حين لم تهتز شباكه إلا في مناسبة وحيدة، كما أنه نجح في الإطاحة بمنتخبات السعودية والإمارات والعراق وكوريا الجنوبية، قبل أن يُكمل مشواره بفوز مستحق على "الساموراي" الياباني بنتيجة (3-1).

وبات "الأدعم" في المرتبة الخامسة على مستوى منتخبات القارة الآسيوية، بعد إيران (22)، واليابان (27)، وكوريا الجنوبية (38)، وأستراليا (42).

أما على مستوى صدارة المنتخبات العربية، فقد حلّ المنتخب التونسي في الصدارة (28 عالمياً)، متبوعاً بالمغرب (43)، ثم قطر (55)، فمصر (57)، فالإمارات (67)، فالجزائر (69)، فالسعودية (70)، فالعراق (80)، فسوريا (83)، فلبنان (85).

وأفريقياً حافظ المنتخب السنغالي على صدارة تصنيف القارة السمراء، محتلاً المركز الـ24 عالمياً، يليه المنتخب التونسي (28)، ثم المغربي(43).

في ذات السياق، لم يطرأ أي تغيير على المراكز العشرة الأولى عالمياً؛ حيث حافظت بلجيكا على صدارتها بفارق نقطة واحدة فقط أمام فرنسا، بطلة العالم، وبقيت البرازيل في المركز الثالث، وكرواتيا في الرابع، ثم إنجلترا في المرتبة الخامسة، وحلت البرتغال سادسة، والأوروغواي سابعة، وسويسرا ثامنة، ثم إسبانيا تاسعة، والدنمارك عاشرة.