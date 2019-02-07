شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يقترب من حسم صفقة من العيار الثقيل والان مع التفاصيل

الخليج 365- اقترب ريال مدريد الإسباني، من الظفر بخدمات نجم يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وشهدت الساعات الأخيرة، وقوف ريال مدريد جنبا إلى جنب مع يوفنتوس، من أجل حصول اليوفي على خدمات إيسكو نجم المرينجين مقابل تفريط العملاق الإيطالي في نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا.

بطل أوروبا بات مستعدًا لدفع 60 مليون يورو بالإضافة إلى لاعب خط الوسط الهجومي إيسكو، من أجل تخلي يوفنتوس عن خدمات لاعبه الأرجنتيني باولو ديبالا، خلال الميركاتو الصيفي.

ولا يستمتع إيسكو بالدقائق تحت إمارة المدرب سانتياجو سولاري هذا الموسم ، وجلس اللاعب في العديد من المباريات على مقاعد البدلاء منذ قدوم الأرجنتيني.

وعلى الجانب الآخر، التكهنات ازدادت حول مصير ديبالا مع يوفنتوس، فقط في عطلة نهاية الأسبوع عندما كان بديلا في مباراو بارما، التي حسمها التعادل الإيجابي 3-3 في الدوري الإيطالي.

وشارك ديبالا مرتين فقط في دوري الدرجة الاولى الايطالي، هذا الموسم ويكافح من أجل التكيف مع مدربه أليجري، بعد تعاقد يوفنتوس مع كريستيانو رونالدو.