شكرا لقرائتكم خبر عن رومانيولي : هيجواين أفضل مهاجم في العالم والان مع التفاصيل

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قال أليسيو رومانيولي، مدافع فريق ميلان الإيطالي، أن زميله السابق الأرجنتيني جونزلوا هيجواين هو المهاجم الأفضل في العالم.

ورغم الأداء المميز لهيجواين خلال النصف الأول من الموسم الذي قضاه في صفوف ميلان الإيطالي، حيث سجل 6 أهداف في 15 مباراة، لكنه نال انتقادات واسعة خلال الفترة الماضية.

وقال رومانيولي:" رغم حزني علي رحيل هيجواين، لكني احترم قراراه، هو صديق لي واتمني أن يكون سعيد، وسيظل هيجواين هو المهاجم الأفضل في العالم.

وتابع:"الآن لدينا لاعبين آخرين سيجعلونا غير نادمين على رحيل هيجواين".

وتعاقد ميلان مه المهاجم البولندي "بيونتيك"، في اخر يناير الماضي، وسجل إلي الأن 3 أهداف بقميص الفريق.