شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى يجمع مرتضى منصور وآل الشيخ فى القلعة البيضاء والان مع التفاصيل

الخليج 365 - يستضيف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة السعودية ومالك نادي بيراميدز، اليوم الخميس، في زيارة هي الأولى من نوعها لمقر القلعة البيضاء.

وسيتم عقد مؤتمر صحفي في، الثامنة من مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، للحديث عن بعض الأمور الخاصة بالزيارة فضلا عن موقف الناديين بشأن مؤجلات الأهلي في مسابقة الدوري المصري، وما تم التوصل إليه خلال اجتماع اتحاد الكرة مساء الأربعاء.

والجدير بالذكر أن زيارة آل الشيخ إلى الزمالك كانت قد تأجلت في وقت سابق بعد أن كان مقررا لها قبل عدة أسابيع.

وكان تركى آل الشيخ، قد أعلن استيائه من تأجيل مباريات النادي الأهلي المصرى، وأعلان عدم خوضه مباريات بطولة الدوري، لحين انتهاء النادي الأحمر من جميع المباريات المؤجلة من الدور الأول، بحثا عن تكافؤ الفرص.

وقال آل الشيخ "من غير المعقول أن ينهي بيراميدز مباراتيه مع الأهلي والأهلي حتى الآن لم يلعب مع الزمالك مباراة الدور الأول".

كما تضامن رئيس نادي الزمالك مع ترك آل شيخ مالك نادي بيراميدز بشأن رفض عدم انتظام مباريات النادي الأهلي.

وشدد رئيس نادى الزمالك في نهاية حديثه: "لن نلعب بعد مباراة النجوم اي لقاء قبل أن يخوض الأهلي مؤجلاته".

كما اتهم رئيس الزمالك تصرفات شركة الاتصالات المصرية بالتفرقة بين الزمالك و الأهلي وأن ما يحدث يثير الفتنة، مطالبًا الدولة التي تملك الشركة بالتدخل وعدم تعامل جماهير الزمالك معها.

والجدير بالذكر النادي الأهلي أصدر بيانا رسميا لاتحاد الكرة، يخطره بأن النادي يتمسك بحقه الكامل دون مساس بأداء مبارياته في بطولة الدوري وفقًا لجدول المسابقة المعلن رسميًا ومع نفس الأطراف دون تعديل.

وشدد بيان النادي الأهلى أنه فى حال تأجيل أية مباراة للأهلي لأسباب لا تخصه من اللقاءات التي تم الإعلان عنها حتى 30 مارس المقبل، فإن الأهلي يعتذر عن عدم مواجهة أي منافس آخر في موعد المباراة التي تم تأجيلها التزامًا بجدول المسابقة وتطبيقًا لقواعد الاحتراف.

كما أضاف النادي أنه التزم الصمت كثيرًا طوال الفترة الماضية حيال الكلام الذي تردد في وسائل الإعلام للضغط من جانب البعض لتغيير مواعيد بعض المباريات، وأن هذا الصمت كان بدوافع المصلحة العامة والحرص على نجاح المسابقة التي يراها الاستعداد الأمثل لعناصر المنتخب القومي قبل خوض البطولة الإفريقية التي ستقام في ضيافة مصر في يونيو المقبل.