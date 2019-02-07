شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يستعرض مهاراته الرائعة في أحد الأعلانات والان مع التفاصيل

الخليج 365- أظهر النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، مهاراته الرائعة خلال تصوير أحد الأعلانات لشركة مشروبات غازية. ونشر صلاح على حسابه الرسمي بموقع التواصل الأجتماعي "إنستجرام"، فيديو له وهو يسدد الكرة داخل إطار سيارة، قبل أن يستعرض مهارته مرة أخرى ويقوم بتصويبة رائعة تسقط منتج الشركة الغازية "الكانز" من فوق إطار السيارة. يحتل صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدف وبفارق هدف عن أقرب منافسيه الجابوني أوباميانج مهاجم آرسنال.

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