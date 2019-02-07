شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل..ما لم تصوره كاميرا واقعة العنصرية ضد محمد صلاح والان مع التفاصيل

اليعودية نيوز 365 - كشف مشجع ليفربول سادات يزدان، الذي صور لحظة تعرض محمد صلاح لاعب نادى ليفربول الإنجليزي، لهتافات عنصرية من قبل جماهير وست هام يونايتد، ما لم تقم الكاميرا بالتقاطه.

وقال يزدان (Sádat Yazdan)، البالغ من العمر 22 "إنه كان يخشى من التحدث وتحدي مشجع وست هام، لكنه قرر تصوير الحادثة بواسطة هاتفه أملا في كشف ما حدث، “قررت فقط تصوير الواقعة، وآمل أن تقوم الشرطة بالتحقيق فيها”.

وهذا رفقا لما نشرته صحيفة ليفربول إيكو، أن الأمن الخاص بملعب الأولمبي التابع لوست هام يونايتد، كان على دراية بكل ما تعرض له صلاح خلال المباراة، ولكنه لم يتخذ أي قرار بشأن المسيئين للاعب حينئذ.

وأضاف أن إدارة وست هام يونايتد تواصلت معه، فيما بعد، من أجل إتمام التحقيقات في الأمر.

وقال يزدان: “كان هناك أكثر من 30 فردا من عناصر الأمن داخل الملعب، ولكنهم اتخذوا موقفا سلبيا ولم يحركوا ساكنا تجاه المعتدين، ما دفعه لتوثيق الواقعة من أجل إثبات وجود انتهاكات بحق اللاعب داخل الملعب”.

وتابع: “بالصدفة اضطررت إلى الجلوس وسط مدرجات وست هام، وسمعت الهتافات المسيئة بحق اللاعب، لم أكن متفاجئا مما حدث باعتباره أمرا شائعا في كرة القدم”.

وكان يزدان قد وثق الواقعة عبر تصوير مقطع فيديو من مدرجات ملعب “لندن الأولمبي”، يظهر مشجعا للفريق اللندني يسيء لصلاح لأنه مسلم، ولم يتم الكشف عن هوية المشجع.

ووجه على الفور الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وفريق وست هام يونايتد تحقيقا بقضية توجيه إهانات للنجم المصري، بعد انتشار هذا الفيديو الذي يحتوي على إهانات عنصرية ضد صلاح في ملعب لندن الأولمبي.