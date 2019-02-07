شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يحتفل بقائد الفريق لهذا السبب والان مع التفاصيل

أقام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري بقيادة الأوراجوياني مارتين لاسارتي، ولاعبي الفريق، احتفالية باللاعب حسام عاشور قائد الفريق، بمناسبة خوضه 500 مباراة بقميص النادي خلال مسيرته الكروية . وطبع الجهاز الفني للأهلي رقم 500 على قميص الفريق وحرص عدد من أعضاء الجهاز واللاعبين على التقاط الصور التذكارية بجوار حسام عاشور. وأكمل عاشور، مباراته الـ500 مع الفريق، أمام إنبي، والتي انتهت للمارد الأحمر بهدفين مقابل هدف وحيد بمؤجلات الدوري العام. الخليج 365-

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