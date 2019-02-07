شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السعودى يحصر آراء الأندية فى تقليص عدد المحترفين الأجانب والان مع التفاصيل

الخليج 365 - تحدث الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، مع 60 ناديًا، يمثلون أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى وأندية دوري الدرجة الثانية، لمعرفة آرائهم حول عدد اللاعبين الأجانب، والسلبيات والإيجابيات التي ترتبت على مشاركاتهم فى الأندية حتى هذه اللحظة.

وحدد الاتحاد السعودي لكرة القدم، مدة اقصاها السبت المقبل لإرسال آرائهم حول عدد الاعبين الأجانب وتجربة مشتركتهم.

والجدير بالذكر أن الاتحاد السعودى يسعى إلى إصدار قرار تقليص عدد اللاعبين الأجانب بداية من الموسم المقبل.

ليصبح عدد اللاعبين الأجانب 5 لاعبين بينهم حارس مرمى بدلًا من العدد الحالي وهو 8 أجانب.