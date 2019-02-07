انت الان تتابع رسميًا.. الأهلي يشكو السعيد وأهلي جدة لـ«فيفا» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد محمد ٠٧ فبراير ٢٠١٩ - ٠٢:٠٨ م

كشف حلمي عبد الرزاق، المستشار القانوني للنادي الأهلي، عن أنه تم تقديم شكوى رسمية، في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد كل من عبد الله السعيد لاعب الشياطين الحمر السابق، ونادي بيراميدز الحالي، بالإضافة إلى نادي أهلي جدة السعودي، وقال عبد الرزاق، في تصريحات خاصة لـ«التحرير» اليوم الخميس: «طالبنا في الشكوى بإلزام كل من أهلي جدة وعبد الله السعيد بدفع الشرط الجزائي الذي كان منصوصا عليه في عقود بيع اللاعب للنادي السعودي، من أجل الحصول على 2 مليون دولار».

وأضاف: «قدمنا شكوى أخرى ضد نادي أهلي جدة للمطالبة بالحصول على 2 مليون دولار بعد الإخلال ببنود العقد الذي تم إبرامه بين الناديين.. أي أن مجموع ما يطالب به الأهلي 4 ملايين دولار». وأوضح: «تم تقديم الشكوى من عدة أيام وننتظر بدء الفيفا إجراءات التحقيقات والتعامل مع هذا الملف لتأكيد حقوقنا»،