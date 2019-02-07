الان تتابع الشباب يحتفي بالطفل فازع والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

التقى رئيس مجلس إدارة نادي الشباب خالد البلطان، بالطفل فازع المطيري، الذي ظهر في إحدى القنوات التلفزيونية، “صدى الملاعب”، وعبّر عن انتمائه لنادي الشباب.

ووجَّه خالد البلطان بإدراج الطفل ضمن مكافآت الفوز المالية للفريق الأول لكرة القدم، كما أعلن عن عدد من المكافآت المقدمة من شركاء النادي، منها مبلغ خمسة آلاف ريال من شركة “بصمة”، وإقامة مجانية لمدة أسبوع من شركة فنادق “بودل”، كذلك قسيمة شراء مجانية من متجر النادي “X-Tep” بالإضافة إلى هدية عينية من شركة السيف غاليري، وعددٍ من الهدايا العينية الأخرى.

وأكَّد خالد البلطان، أن هذا التكريم يأتي تجسيدًا للدور الاجتماعي الذي يقوم به نادي الشباب، وأن هذه الحالة لم تكن الأولى، ولن تكون الأخيرة.

والتقى الطفل “فازع” بنجوم الفريق الأول لكرة القدم الذين احتفوا به ولعبوا معه الكرة، قبل أن يلتقط معهم عددًا من الصور التذكارية.