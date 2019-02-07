شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تحدد مدة غياب عمرو جمال عن مران الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يطّلع الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الخميس، على نتيجة الأشعة التي أجراها عمرو جمال، مهاجم الفريق، لمعرفة حجم الإصابة التي تعرض لها أمس.
وغادر عمرو جمال مران الفريق، أمس، بعد تعرضه للإصابة في العضلة الأمامية، وأجرى أشعة للوقوف على طبيعة الإصابة التي تعرض لها.
ومن المقرر أن يطّلع طبيب الفريق على نتيجة الأشعة خلال الساعات المقبلة، لتحديد مدة غياب اللاعب، وكذلك البرنامج العلاجي لتجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية من جديد. ويختتم الأهلي، مساء اليوم الخميس، استعداده لمباراة حرس الحدود المقررة غدا، في الجولة الـ21 للدوري الممتاز.
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