شكرا لقرائتكم الإصابة تبعد وول عاما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب | منذ 15 ساعة في 7 فبراير 2019 - اخر تحديث في 6 فبراير 2019 / 23:58

أعلن نادي واشنطن ويزاردز أن نجمه جون وول سغيب لعام عن الملاعب بعد تعرضه لتمزق في وتر أخيل اثر سقوطه في منزله.



وكان نجم الفريق الغائب عن الملاعب منذ 29 ديسمبر الماضي خضع في الثامن من يناير لعملية جراحية في الوتر الأيسر الذي عانى منه منذ أكثر من عام، وكان من المفترض أن يغيب لفترة تتراوح بين ستة وثمانية أشهر.

وكان الهدف من العملية الأولى تفادي تعرض الوتر للتمزق. ومن المقرر الآن أن يخضع وول لعملية ثانية سيحدد موعدها لاحقا، على أن يجريها الطبيب روبرت أندرسون الذي أشرف على العملية الأولى، واتخذ وول قرار إجراء العملية الأولى لأن ذلك سيخوله أن يكون في كامل لياقته عندما يبدأ الموسم المقبل.