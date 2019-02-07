شكرا لقرائتكم أوساكا تنسحب من بطولة قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
محمد عثمان - الرياض - طوكيو – رويترز | منذ 15 ساعة في 7 فبراير 2019 - اخر تحديث في 7 فبراير 2019 / 00:02
قال منظمون إن اليابانية نعومي أوساكا المصنفة الأولى على العالم انسحبت من بطولة قطر المفتوحة للتنس المقررة الأسبوع المقبل بسبب إصابة غير محددة في الظهر.
وعانت أوساكا، التي كان من المقرر أن تخوض أول بطولة لها بعد فوزها باستراليا المفتوحة، من مشاكل في الظهر في السابق.
وقالت اللاعبة البالغة من العمر 21 عاما في بيان: «أنا حزينة لانسحابي من بطولة قطر المفتوحة هذا العام حيث كنت أتطلع للعب هناك والالتقاء بجماهيري الوفية»، وتابعت: «أتمنى التوفيق للجميع والمشاركة العام المقبل».
وتتقدم الرومانية سيمونا هاليب، التي أطاحت بها أوساكا من على عرش تنس السيدات، وكارولينا بليسكوفا وأنجليك كيربر كوكبة من اللاعبات البارزات في البطولة المقررة في الدوحة اعتبارا من 11 فبراير شباط.
كانت هذه تفاصيل خبر أوساكا تنسحب
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