شكرا لقرائتكم الأهلى: لجأنا للفيفا ضد عبد الله السعيد ردا على تجاهل الجبلاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي الأهلى أن ناديه تقدم بشكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ضد عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، وكذلك نادي أهلي جدة للحصول على مبلغ 4 مليون دولار 2 منهم من اللاعب و2 من النادي السعودي.

وقال عبد الرازق فى تصريحات صحفية :"قررنا اللجوء للفيفا بعدما تجاهل اتحاد الكرة شكوانا..لم نكن نريد أن نشكو أهلي جدة في الفيفا ولكن تجاهلهم للخطاب الذي أرسلناه لهم وديا اضطرنا لذلك.. هدفنا المحافظة على حقوق النادي الأهلي والبحث عنها".