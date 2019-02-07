رياضة | الزمالك يطلب حضور 30 ألف مشجع لمباراة نصر حسين داي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يطلب حضور 30 ألف مشجع لمباراة نصر حسين داي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
طلب مسئولو الزمالك من الجهات الأمنية بحضور 30 ألف متفرج لمباراة نصر حسين داي الجزائري في الجولة الثانية لدور المجموعات من منافسات الكونفدرالية الافريقيةـ
وجاءت رغبة إدارة الزمالك في زيادة عدد الجماهير بسبب أهمية اللقاء والحاجة القوية لتواجد أنصار الأبيض لدعم ومساندة اللاعبين في تلك المواجهة من أجل تحقيق الانتصار بسبب الخسارة الأخيرة للفريق أمام جورماهيا الكيني بنتيجة 4-2 ضمن منافسات الجولة الأولى للبطولة.
ويستعد الزمالك لمواجهة فريق النجوم يوم السبت القادم ببطولة الدوري والاستعداد بعدها لملاقاة الفريق الجزائري.
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صراع الدوري المصري بين الأهلي والزمالك وبيراميدز
واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم.
ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بـ42 نقطة.
ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 42 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 36 نقطة بفارق 6 نقاط عن مصر المقاصة صاحب المركز الرابع برصيد 30 نقطة.
جدول ترتيب الدوري المصري
1- الزمالك 45 نقطة
2- بيراميدز 42 نقطة
3- الأهلي 36 نقطة
4- مصر المقاصة 30 نقطة
5- المقاولون العرب 28 نقطة
6- الإنتاج الحربي 28 نقطة
7- المصري البورسعيدي 26 نقطة
8- طلائع الجيش 25 نقطة
9- سموحة 25 نقطة
10- حرس الحدود 24 نقطة
11- الإسماعيلي 23 نقطة
12- الجونة 22 نقطة
13- الداخلية 21 نقطة
14- إنبي 21 نقطة
15- النجوم 21 نقطة
16- الاتحاد السكندري 21 نقطة
17- وادي دجلة 20 نقطة
18- بتروجت 18 نقطة