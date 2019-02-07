رياضة | 43 لاعبا ولاعبة بطولة اليجريا المفتوحة لناشئي وناشئات الجولف

تشهد البطولة منافسات 18 و9 و6 و3حفر تبعا لكل مرحلة من المراحل السنية المختلفة .

تأت البطولة كتجربة واعداد جيد للاعبينا وذلك قبل بطولة مصر المفتوحة للناشئين الشهر المقبل والتى ينتظر ان يشارك فيها اكثر من دولة وايضا قبل استضافة مصر لمنافسات البطولة العربية للناشئين سبتمبر المقبل .