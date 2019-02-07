رياضة | نجم أرسنال يكشف: مباراتي المفضلة كانت مع مان يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم أرسنال يكشف: مباراتي المفضلة كانت مع مان يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف النجم الدولي الأرمني هنريك ميختاريان، لاعب فريق أرسنال الإنجليزي، عن مباراته المُفضّلة طوال مسيرته الكروية.

وقال مخيتاريان في تصريحات صحفية: "مباراة نهائي اليوروباليج مع مانشستر يونايتد هي المباراة الأفضل بالنسبة لي بلا شك".

وأضاف مخيتاريان بقوله: "لماذا ؟ لأننا حققنا اليوروباليج وكانت بطولة مهمة جدًا لي وللنادي كما أنني أصبحت بها أول أرميني يحقق بطولة دولية من هذا المستوى، لهذا السبب كانت مباراتي المُفضّلة فقد عنى لي ذلك الكثير. آمل أن أحظى بمباريات مُفضّلة أخرى في المستقبل هنا مع آرسنال".