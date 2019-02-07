رياضة | المزين يكرم بلدية المحلة قبل مواجهة الديربي (فيديو وصور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المزين يكرم بلدية المحلة قبل مواجهة الديربي (فيديو وصور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مباراة بلدية المحلة وطنطا المقامة علي ملعب الأول، تكريم أيمن المزين المدير الفني لطنطا، لجهاز ولاعبي بلدية المحلة قبل انطلاق المواجهة والمقرر لها في الثانية والعصر بالجولة 16 بالمجموعة الثالثة بحري من دوري القسم الثاني.

وجاء التكريم من قبل المزين، للعلاقات الطيبة التي جمعته بفريق البلدية، حيث سبق له وتدريب البلدية في مطلع الدوري وتقدم باستقالته بالجولة السادسة

ويدخل الفريقان في مواجهة متكافئة حيث يحتلا نفس الرصيد برصيد 28 نقطة، حيث يأتي البلدية في المركز الثالث ويليه طنطا في الرابع بجدول ترتيب الجدول.