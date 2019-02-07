اونلاين | لايف يوتيوب.. مشاهدة مباراة الجونة والإنتاج الحربي بث مباشر اليوم الخميس

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لايف يوتيوب.. مشاهدة مباراة الجونة والإنتاج الحربي بث مباشر اليوم الخميس

يحل فريق الإنتاج الحربيضيفا ثقيلا على نظيره الجونة في الساعة الرابعة عصر اليوم ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري.

وفاز الجونة على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف فى الجولة الماضية بينما تعادل الإنتاج الحربى مع الداخلية 2-2.

ويحتل الجونة المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري بينما الإنتاج الحربي المركز السادس برصيد 28 نقطة.