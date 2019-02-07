ماريا شارابوفا تستمتع بالملابس المغربية وطاجن الدجاج في مراكش.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تقضي النجمة الروسية ماريا شارابوفا، لاعبة التنس الشهيرة، وقتا مميزا في مدينة مراكش المغربية، للاستمتاع نظرا لعدم ارتباطها ببطولات رسمية خلال هذه الفترة.

ماريا شارابوفا، كانت قد شاركت متابعيها بمجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” خلال عطلتها القصيرة بالمغرب، عبرت خلالهاعن إعجابها بأجواء مدينة مراكش.

عدد كبير من المغاربة تفاعلوا بشكل إيجابي مع صور ومنشورات ماريا شارابوفا، حيث عبروا عن إعجابهم بالصور ناصحين إياها بزيارة باقي المدن المغربية السياحية.

نجمة التنس الروسية ظهرت في إحدى الصور التي نشرها المصور حسن حجاج، أيضا على موقع الصور الشهير “إنستجرام” وهي ترتدي ملابس مغربية تقليدية بألوان زاهية، وتصاميم غريبة نوعاً ما.

ماريا شارابوفا كانت قد اشارت في إحدى تدويناتها أنها ستحاول تذوق الطاجن المغربي وتحديداً طاجن الدجاج والليمون.

يشار إلى أن ماريا كانت قد انسحبت من بطولة سان بطرسبورغ الروسية للتنس بسبب إصابة في الكتف الأيمن، بعدما كان مقررا لها أن تواجه مواطنتها داريا كاساتكينا التي ضمنت التأهل للدور ربع النهائي من المسابقة.