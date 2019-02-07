جوزيه مورينيو يسقط على الأرض بشكل طريف في مباراة لهوكي الجليد.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، لموقف محرج للغاية، وذلك خلال حضوره مباراة لهوكي الجليد

جوزيه مورينيو سقط أرضا في مشهد يبدو أنه مكرر له، وذلك أمام عدسات الكاميرات في موقف محرج ولكنه طريف في الوقت ذاته.

المدير الفني السابق لفريق تشيلسي الإنجليزي، جوزيه مورينيو كان قد تواجد أثناء إحدى المباريات لهوكي الجليد حيث دخل الملعب مرتديا ملابس “كلاسيك”، ويضع القرص الذي يلعب به لاعبو الهوكي، وأثناء خروجه من الملعب حاول مصافحة لاعب ولكنه انزلق بسبب ارتداءه حذاء يختلف عن الأحذية المستخدمة في هذه الأرضية، فأسرع اللاعبون لمساعدته على النهوض.

واقعة السقوط ليست المرة الأولى التي تحدث لجوزيه مورينيو بشكل طريف، حيث سبق وأن سقط من قبل في أحد المطارات أثناء محاولته عبور حاجز، ولكنه تعرقل في هذا الحاجز، كما سقط أيضا في إحدى المباريات في الدوري الإنجليزي، خلال توجهه إلى المدرجات.

يشار إلى أن مورينيو كان قد أنهى عمله في مانشستر يونايتد بعد سوء نتائج الفريق وعلاقاته السيئة ببعض اللاعبين وعلى رأسهم النجم الفرنسي بوب بوجبا.