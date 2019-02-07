شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يوضح مدى خطورة إصابة يورينتي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - أوضح نادي ريال مدريد، اليوم الخميس، مدى خطوة الإصابة التي تعرض لها اللاعب ماركوس يورينتي في المباراة ضد برشلونة أمس الأربعاء على ملعب كامب نو.

وقال النادى عبر موقعه الرسمي على شبكى الإنترنت أن لاعب خط الوسط ماركوس يورينتي سيغيب عن عدة مباريات، إثر إصابته في عضلات المقرب في ساقه اليسرى خلال الشوط الثاني من مباراة الكلاسيكو ، وذلك في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس إسبانيا.

وخرج اللاعب الإسباني الشاب من الملعب في بداية الشوط الثاني وجرى استبداله مع كاسيميرو ، فيما كشفت الفحوص الطبية التي خضع لها اليوم إنه يعاني من إصابة في الصف الثاني من عضلات المقرب في الساق اليسرى.

وكان اللاعب قد عانى في وقت سابق من إصابة في الصف الثاني من عضلة المقرب في الساق اليسرى وغاب لمدة عشرين يوماً، وبالتالي أبعدته عن بطل دورى أبطال أوروبا فى بداية هذا العام، وإذا ما تكررت نفس المدة، فسوف يغيب عن مباريات هامة مثل ديربي يوم السبت ضد أتلتيكو مدريد وذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ضد أياكس.