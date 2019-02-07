شكرا لقرائتكم خبر عن صراع ناري بين الريال وأتلتيكو في قمة الجولة 23 بالليجا والان مع التفاصيل

الخليج 365- يحل ريال مدريد ضيفا على أتلتيكو مدريد بعد غد السبت، في مباراة ديربي مدينة مدريد التي تجمعهما بالجولة الـ 23 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

واكتسب الريال ثقة كبيرة بعد التعادل 1/1 مع برشلونة في ذهاب الدور قبل النهائي بكأس إسبانيا أمس الأربعاء، حيث أظهر الفريق مدى تطوره خلال ما يزيد بقليل عن 3 أشهر تحت قيادة المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري.

وكان جولين لوبيتيجي، قد أقيل من تدريب الريال بعدما ضربت الأزمات الفريق بعد الخسارة 1 ـ 5 في ملعب كامب نو في أكتوبر الماضي، وتولى سولاري تدريب الفريق بدلا منه.

وفي مساحة زمنية قصيرة، استطاع المدرب السابق للفريق الثاني بالريال أن يحل المشكلة وأصبح الملكي، صاحب المركز الثالث، يبتعد عن برشلونة، المتصدر، بفارق ثماني نقاط وبفارق نقطتين فقط خلف أتلتيكو، صاحب المركز الثاني.

ويمكن للريال أن يحتل المركز الثاني في حال الفوز على أتلتيكو.

وكانت من بين القرارات الرئيسية لسولاري، الدفع بالجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور (18 عاما) كأساسي، واستطاع أن يقدم أداء ممتعا في المباريات وكرر ذلك أمام برشلونة.

وقال سولاري: "لست متفاجئا، أعرفه وأعلم طريقة لعبه لكرة القدم".

وأضاف: "إنه شيئا مذهلا أن يتطور فتى يبلغ 18 عاما بالطريقة التي يتطور بها. أيضا بعض الفضل يجب أن يعود لزملائه بالفريق، اللذين يدعمونه ويسمحون له باللعب".

وبما أن فينيسيوس يعطي التوهج لهجوم ريال مدريد، ربما يكون بإمكان الفريق اختراق أقوى الدفاعات في الدوري الإسباني.

واستقبل أتلتيكو 14 هدفا في الدوري هذا الموسم، بعكس الريال الذي تلقى 26 هدفا، وسوف يستعيد المدافع دييجو جودين بعد تعافيه من الإصابة.

في الوقت نفسه، يواجه برشلونة رحلة صعبة لإقليم الباسك لمواجهة أتلتيك بيلباو، يوم الأحد المقبل، ويبدو أنه أصبح اختبارا أصعب مما بدى عليه قبل أسابيع قليلة.

تحسن أداء بيلباو بشكل دراماتيكي بعد بداية سيئة للموسم، واستطاع أن يحتل المركز الثاني عشر بعدما كان يقبع بالقرب من قاع الترتيب لعدة أشهر.

وقال أوسكار دي ماركوس مدافع بيلباو: "يجب أن ندخل كل جولة ونحن مستعدون لأي شيء. منطقة الهبوط قريبة للغاية، يجب أن نحافظ على قوتنا".

وأضاف: "في هذه الحالة، نلعب أمام متصدر الدوري، مباراة صعبة للغاية نتطلع إليها. ستكون الأجواء مذهلة في سان ماميس ويمكننا جميعا الاستمتاع بها"

وربما يواجه الظهير الأيمن منافسا قويا متمثلا في عثمان ديمبلي، الذي يستعد للعودة من إصابة في الكاحل، عقب غيابه عن برشلونة في مواجهة ريال مدريد بكامب نو في الكأس.

وأضاف دي ماركوس: "من الصعب مراقبة ديمبلي، يجب أن تكون دقيقا للغاية وتحتاج لبعض الحظ أو المساعدة من اللاعبين لتظل محميا".

وأضاف: "ديبملي وكوتينيو من اللاعبين العظماء، الأول لديه القليل من العشوائية مع إمتلاكه قدرة كبيرة على مفاجأة منافسه، لا تعلم ما إذا كان سيستخدم قدمه اليسرى أم اليمنى".

وشارك ليونيل ميسي كبديل أمس الأربعاء بعدما تعرض لإصابة بسيطة في الفخذ أمام فالنسيا في الجولة الماضية من الدوري.

وقال إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة قبل مواجهة فريقه السابق: "إذا كان ميسي جاهزا سيلعب في سان ماميس، إذا لم يكن كذلك، فلن يشارك".

وفي باقي مباريات هذه الجولة، يلتقي بلد الوليد مع فياريال، وخيتافي مع سيلتا فيجو، إسبانيول مع رايو فاليكانو، وجيرونا مع هويسكا، وليجانيس مع ريال بيتيس، وفالنسيا مع ريال سوسييداد، وإشبيلية مع إيبار، وألافيس مع ليفانتي.