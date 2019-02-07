شكرا لقرائتكم خبر عن كارباخال: مباراة كلاسيكو الإياب..تخيفنى والان مع التفاصيل

ااسعودية نيوز 365 - حذر داني كارباخال لاعب ريال مدريد من خطورة منافسه برشلونة في مباراة الإياب والمقرر إقامتها على ملعب سنتياجو برنابيو، وذلك بعد عبور مباراة كامب نو بسلام.

وقال كارباخال في تصريحات نقلها الموقع الرسمى لريال مدريد "نحن سعداء..إنها نتيجة إيجابية لأننا سجلنا خارج أرضنا...لدينا شعور باننا كنا قادرين على تعزيز النتيجة قبل الاستراحة..كانت بداية المباراة مثالية، خرجنا بقوة وضغطنا بشدة"

تابع "جاءت المباراة على مراحل، سيطرنا على مجرياتها حينًا وسيطروا هم حينًا آخر، بشكل عام الفريق سعيد بالعمل الذي قدمناه".

وأضاف "الآن علينا مواصلة العمل لأنه ما زال أمامنا الكثير...إن نظام احتساب الهدف خارج الديار بهدفين في حال حققنا التعادل إيابًا أمرٌ في غاية الأهمية، لكنهم أيضًا فريق قادر على التسجيل على ملعبنا".

وأكمل "علينا ان نخطط للإياب كمباراة مع جمهورنا، لأنهم سيقفون إلى جانبنا لمساعدتنا على الفوز".

ويستضيف ريال مدريد نظيره برشلونة، يوم 27 فبراير الجاري، في إياب الدور نصف النهائي، والمقرر إقامته على ملعب سانتيتجو برنابيو.

ليلعب الفائز منهما أمام ريال بيتيس أو فالنسيا في المباراة النهائية.

وقد أشارت تقارير صحفية إسبانية إن الحكم الإسباني جوزيه مارتينيز مونويرا، هو أقرب المرشحين لإدارة مباراة الإياب بين الفريقين، خاصة وأنه واحد من أفضل الحكام على الساحة في الوقت الحالي.