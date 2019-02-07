شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يعلن إقامة مباراة آرسنال على ملعب ويمبلي والان مع التفاصيل
وكان من المفترض إقامة اللقاء على الملعب الجديد يوم 2 مارس، ألا أن تأخر أعمال الإنشاءات الخاصة بوايت هارت لين الجديد حالت دون إتمام ذلك.
وأكد النادي منذ شهر في بياناً رسمياً أنه سيلعب لقاءاته في شهر فبراير بالدوري والكأس ودوري الأبطال على ملعب "ويمبلي"، واعتذر لجماهيره التي تطلع للتواجد بالملعب الجديد.
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