شكرا لقرائتكم تعرف على المحاور المطلوبة من الكاف لتطوير استادات بطولة افريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل "الخليج 365" ينشر محاور التطوير المطلوبة من الكاف للاستادات بطولة أفريقيا.. "12" محور في الاعمال المدنية والكهربية والميكانيكية والاتصالات.. و "8" محاور في اعمال التجميل واستخدام شعار والوان البطولة ..عنوان آخلا لو اتقلب تحقيق

بدأت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، التى تقام فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو – 19 يوليو المقبلين، في إغلاق الاستادات الرياضية المقرر أن تستضيف مباريات البطولة، وذلك لتجهيزها وإعدادها للبطولة من حيث رفع كفاءة الإضاءة وأرضية الملاعب، حيث حصل "الخليج 365" علي محاور التطوير المطلوبة من الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" للاستادات التي تستضيف مباريات بطولة أفريقيا ، وهم 6 استادات .. استاد القاهرة الدولى واستاد اسكندرية واستاد بورسعيد واستاد الاسماعيلية واستاد السلام واستاد السويس .

وانقسمت المحاور المطلوبة الي بندين أساسين ، وهم أولاً الاعمال المدنية والكهربية والميكانيكية والاتصالات ، وثانياً اعمال التجميل واستخدام شعار والوان البطولة بالاستادات، على أن يتم الانتهاء من التطوير بأقصي موعد يوم 15 مايو المقبل .

وننشر في السطور القادمة محاور التطوير المطلوبة من الكاف للاستادات بطولة أفريقيا..

أولا : الاعمال المدنية والكهربية والميكانيكية والاتصالات

1) المسطح الاخضر للملعب وسوارى الاعلام

2) الاضاءه 2200 لكس لتحقيق متطلبات البث عالى الجوده

3) تطوير عدد 4 غرف ملابس اللاعبين بكل استاد وعدد 2 غرفة للحكام وغرف الكاف والمنشطات والاخلاء الطبى ودورات المياه الملحقه بها والمسارات و الممرات المؤدية

4) تطوير قاعة المؤتمرات الصحفية والمنطقة المختلطة الاعلامية وتجهيزاتها الصوتية والتلفزيونية

5) رفع كفاءة المقصورة الرئيسة والامامية وان تكون كراسى المقصورة الامامية vip وقاعة الضيافة للمقصورة وكفاءة شبكة wi_fi وتطوير كراسى الدرجة الاولى والثانية والثالثة

6) تخصيص اماكن للاعلاميين مجهزه بالانترنت والكهرباء و طاولات لوضع الشاشات واجهزة الكمبيوتر

7) تطوير البوابات الرئيسية وانظمة الدخول للمدرجات بالبوابات الاليكترونيه ومنصات البث التلفزيونى

8) العلامات الارشادية لدخول الاستاد والبلوك والممرات المؤدية للكرسى وترقيم كراسى وارشادات الخروج ومسالك الهروب عند الطوارى وتطوير الاسوار الخارجيه

9) رفع كفاءة وحدات دورات المياه الجمهور يجب وجود وحدات دورات المياه المتنقله بمنطقة الاستادات ومنافذ الاغذية والمشروبات للجمهور ثابته او متنقله

10) كفاءة انظمة التحكم بانظمو كاميرات المراقبه داخل وخارج الاستاد وشبكات الحريق والانترنت وانظمة الاتصالات

11) مراجعة كفاءة شاشات العرض التلفزيونية بالاستاد

12) مراجعة كفاءة انظمة الصوت داخل وخارج محيط الاستاد

ثانيا : اعمال التجميل واستخدام شعار والوان البطولة بالاستادات

وتكون هذه المرحله الهامة والتى يتم وضع التجميل النهائى بشعارات والوان البطولة بالاستادات واستخدام الادوات المناسبة من بوسترات او لوحات مضيئة او كافة الوسائل الاعلانية بهدف الوصول الى توحيد شكل البطولة النهائى الذى سوف يصل للملايين حول العالم

1) استخدام الوان البطولة باعمال تجميل واضاءات داخل وخارج الاستاد

2) تغطية تراك العاب القوى بالوان البطولة المختاره

3) الممر وبوابة الدخول للملعب

4) تجميل الاسوار بنهاية المدرج بالوان البطولة

5) تجميل وتغطية الاسوار الحديدية عدى بوابات الهروب للملعب فى الطوارى

6) بوابات الاستاد الخارجية والاسوار المحيطة

7) حوائط ممرات اللاعبين بغرف الملابس والمنطقة الاعلامية المختلطة والمقصورة الرئيسية

8) مناطق الجماهير للاغدية والمشروبات