شكرا لقرائتكم كأس ألمانيا:بايرن يتجاوز هرتا برلين في الأشواط الإضافية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - هز كينجسلي كومان الشباك في الوقت الإضافي ليمنح بايرن ميونخ فوزا صعبا 3 - 2 على مستضيفه هرتا برلين والتأهل إلى دور الثمانية في كأس ألمانيا لكرة القدم ليستعيد الفريق البافاري عافيته بعد هزيمة في الدوري يوم السبت.

ووضع الجناح الفرنسي الكرة بضربة رأس في المرمى في الدقيقة 98 رغم مراقبة ثلاثة من لاعبي هرتا لينتصر بايرن الذي سيطر على المواجهة لكنه فشل في حسم صعوده في الوقت الأصلي.

وتقدم هرتا في الدقيقة الثالثة من أول فرصة على المرمى عبر ماكسيميليان ميتلشتاد لكن الفريق الزائر هيمن على المواجهة بعد ذلك واستحوذ على الكرة بنسبة 75 في المئة. وأدرك سيرج غنابري التعادل بعد ذلك بأربع دقائق ومنح بايرن التقدم في الدقيقة 49. لكن خطأ من المدافع ماتس هوملز سمح لدافي زيلكه بإدراك التعادل لصاحب الأرض من التسديدة الثانية فقط على المرمى. وأنقذ كومان فريقه بايرن في الوقت الإضافي.

ويحل بايرن، الذي خسر 3-1 أمام باير ليفركوزن ليتراجع إلى المركز الثالث في الدوري، ضيفا على ليفربول في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا في وقت لاحق من الشهر الحالي. وودع بروسيا دورتموند كأس ألمانيا يوم الثلاثاء بهزيمة بركلات الترجيح أمام فيردر بريمن.