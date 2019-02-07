تركي آل الشيخ يدعم صاحب محل بيع قميص "بيراميدز" بـ7 آلاف دولار

دعم تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي بيراميدز، عبد القادر محمد صاحب محل الأدوات الرياضية بالإسكندرية بـ7 آلاف دولار.

وقال عبدالقادر في مقطع الفيديو الذي نشره تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تلقيت دعوة لحضور مباراة بيراميدز والداخلية ووالتقيت بالكابتن حسام البدري وبعد الجلسة تلقيت مبلغ دعم 7 الاف دولار".

وواصل: "الـ7 آلاف دولار منهم 3 آلاف دولار دعم للمحل و4 آلاف دولار تخصص لتصنيع تيشيرتات لنادي بيراميدز، وأعد المسئولين بتصنيع مجموعة جيدة من التيشيرتات بخامة محترمة وصناعة مصرية خالصة".

بيراميدز أول نادي في العالم يحصل علي أحدث جهاز تحليل رقمي

في إطار دعمه لفريق الكرة وتوفير كافة احتياجاته، نجح المستشار تركي ال الشيخ مالك نادي بيراميدز في التعاقد علي أحدث تقنية متطورة في مجال التحليل الرقمي فور طرحها في الأسواق ليصبح النادي أول فريق في العالم يحصل على هذه التقنية قبل العديد من الاندية العالمية التي تسعي للحصول عليها.

ويعتبر هذا الجهاز المتطور أهم أجهزة التحليل الفني الرقمي وهو يساعد الجهاز الفني في تحليل أداء اللاعبين وتطوير مهامهم في ظل رغبة النادي مواكبة أحدث طرق التحليل الفني في العالم.

وبات النادي يمتلك جهاز catapult vision كأول نادي في العالم وهو أحدث جهاز تحليل فني في مجال كرة القدم ويوفر بيانات كاملة ويوفر الوقت والجهد ويساعد كثيرا في تطوير الأداء.