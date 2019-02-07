شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم استعداداته عصر اليوم لمواجهة حرس الحدود غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه، عصر اليوم الخميس، على ملعب التتش، في ختام استعداداته لمباراة حرس الحدود، والمقرر إقامتها غداً الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الـ21 من بطولة الدوري العام.

وعقب نهاية المران، يعلن الأوروجواياني، مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، القائمة التي تدخل معسكرًا مغلقًا استعداداً لمواجهة الغد.

ويبحث الأهلي عن استكمال انتصاراته في بطولة الدوري عندما يستضيف، غداً، فريق الحرس، بعد الفوز الأخير الذي حققه على إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثالثة عشرة.