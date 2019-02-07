دي زيربي يمدح أليجري ويشكر جوارديولا

أعرب المدير الفني لساسولو روبرتو دي زيربي،، عن امتنانه لبيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، اليوم الخميس، بشأن تصريحات الأخير حول "الكرة الجميلة"، التي يلعبها الفريق الإيطالي.

وقال دي زيربي، في تصريحات نقلها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي: "أشعر أنني بحالة جيدة هنا، أؤدي وظيفتي بالطريقة التي أريدها، ليس لدي وقت للراحة، كرة القدم هي كل ما أحب، وتأتي قبل أي شيء اَخر".

وتابع: "لم أرغب أبدًا في الحصول على مسيرة جيدة أو أموال.. وأنا أعمل أيضًا على الشق الدفاعي، عندما لعبنا مع إنتر ميلان، لم يكن لديهم أي تسديدة على المرمى".

وأكمل دي زيربي: "أليجري؟ أنا أحبه وأحترمه، هو يعرف كيف يدير اللاعبين ويطورهم.. أنظروا إلى جواو كانسيلو، إنه ليس اللاعب الذي كان في إنتر ميلان".

وعن جوارديولا، قال: "أشكره على الإطراء، أشعر دائمًا أنني سيتم إقالتي في غضون أسبوعين، لا أشعر أنني فعلت أي شيء بعد".

وحول رحيل كيفن برينس بواتينج إلى برشلونة، في الميركاتو الشتوي، أجاب: "لدينا علاقة وثيقة معًا.. إنه فتى مميز، لم أحاول إجباره على البقاء، كنت أعرف أنه يريد الانضمام للبارسا.. لقد ساعدته على تغيير الفريق".

وسيستضيف ساسولو نظيره يوفنتوس، مساء الأحد المقبل، ضمن الجولة الـ23 من الدوري الإيطالي.