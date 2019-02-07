شكرا لقرائتكم الأهلي يعلن التصعيد.. شكوي رسمية ضد عبد الله السعيد وأهلي جدة أمام الفيفا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قدم النادي الأهلي شكوى رسمية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد عبد الله السعيد لاعب الفريق الأحمر السابق والحالي لبيراميدز، بالإضافة إلى شكوى نادي أهلي جدة السعودي.

وطلب الأهلي في شكواه لدى "فيفا" الحصول على قيمة 2 مليون دولار، وهي قيمة الشرط الجزائي الذي وضع الأهلي في تعاقده مع أهلي جدة السعودي، في حالة انتقال اللاعب لأي ناد في مصر.

وكان عبد الله السعيد قد انضم إلى أهلي جدة السعودي الصيف الماضي، لكنه فسخ تعاقده مع النادي السعودي وانضم إلى بيراميدز في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.