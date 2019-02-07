شكرا لقرائتكم الصحف الانجليزية تشيد باستبعاد محمد صلاح من مباراتي النيجر ونيجيريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

سلطت الصحافة الإنجليزية الضوء على قرار خافييري أجيري المدير الفني لمنتخب مصر بإستبعاد محمد صلاح نجم ليفربول من المشاركة في مباراتي المنتخب الوطني أمام النيجر ونيجيريا المحدد لهما الشهر المقبل.

وقالت صحيفة "ليفربول إيكو"، أن يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول سيشعر بالارتياح لقرار إستبعاد محمد صلاح من المشاركة في مباراتي منتخب بلاده أمام النيجر ونيجيريا في ظل المواجهات الحاسمة التي تنتظر الفريق الشهر المقبل بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وأضافت الصحيفة أن عدم سفر محمد صلاح مع منتخب مصر إلى أدغال افريقيا قبل مباراة ليفربول المصيرية أمام توتنهام المحدد لها 31 مارس المقبل سيكون أمراً رائعاً ليورجن كلوب.

أما صحيفة "ميرور" فقالت أن ليفربول تلقى خبراً سعيداً بإستبعاد محمد صلاح من المشاركة في مباراتي منتخب مصر ضد النيجر ونيجيريا، حيث سيحصل اللاعب المصري على قسط وافر من الراحة قبل 7 مباريات حاسمة تنتظر الفريق بمسابقة الدوري الاندليزية بداية من توتنهام يوم 31 مارس القادم.