شكرا لقرائتكم تركى آل الشيخ ساخرا من قطر: " ازعجتونا.. لو هى شطارة نجنس 20 وناخد كأس العالم" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سخر المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية من منتخب قطر ومستوى الرياضيين فى كرة القدم فى قطر، وذلك بعد فوزه بكأس آسيا، الذى بعد المنافسة بمنتخب مُجنس، حيث يضم لاعبين أصولهم تعود إلى أكثر من دولة. تركى ال الشيخ وقال المستشار تركى آل الشيخ "أزعجتونا بمنتخب التجميع إذا هى شطارة نجنس 20 وناخد كأس العالم بعد، إذا جينا لصدق ما عندهم إلا القعقاع ملك الـ18"، وكان هذا التعليق على مقطع فيديو للاعب القطرى القعقاع، والذى يظهر فى الملعب بلياقة بدنية سيئة وقد أحرز هدفًا فى إحدى المباريات بعدما أخطأ تسديد الكرة برأسه فى مشهد كوميدى لا يقع فيه اللاعبون المحترفون.

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