شكرا لقرائتكم خبر عن 7 حقائق عن الجونة والإنتاج الحربى قبل صدام اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الجونة نظيره الإنتاج الحربى على استاد الجونة فى تمام الرابعة عصر اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدورى العام فى مواجهة صعبة للفريقين، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم الحقائق الخاصة بالفريقين.

*المواجهة الأخيرة للجونة والإنتاج الحربى

فاز الجونة على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف فى الجولة الماضية بينما تعادل الإنتاج الحربى مع الداخلية بهدفين لكل فريق.

*مشوار الفريقين

يحتل الجونة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 7 وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 20 هدفاً وتلقت شباكهم 28 ومازالت لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السادس برصيد 28 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 10 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 22 هدف وتلقت شباكهم 21 هدفا.

*أهداف الفريقين

يأمل حمادة صدقى المدير الفنى للجونة فى مواصلة قطار الانتصارات وخطف النقاط الثلاث للتقدم فى سباق مراكز الدورى، بينما يسعى مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، للعودة لنغمة الانتصارات فى محاولة للحاق بالمربع الذهبى.

*نسبة الفوز

حقق الجونة الفوز فى مبارياته بنسبة 26 % بينما حقق الإنتاج الحربى الفوز بنسبة 30% .

*معدل التهديف

معدل تهديف الجونة بواقع 1.05 فى المباراة بينما الإنتاج الحربى بواقع 1.1 فى المباريات.

*هدافو الفريقين

إسلام رشدى هداف الجونة برصيد 6 أهداف ومحمد رجب هداف الإنتاج برصيد 6 أهداف أيضاً.

*مواجهة الدور الأول

انتهت مواجهة الدور الأول بين الفريقين بالتعادل السلبى.