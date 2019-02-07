شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يشكو عبد الله السعيد وأهلى جدة رسميا فى الفيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم النادى الأهلي شكوى رسمية لدى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ضد عبد الله السعيد، لاعب الفريق السابق وبيراميدز الحالى، بالإضافة إلى شكوى نادى أهلي جدة السعودى.

وطلب الأهلي فى شكواه لدى "فيفا" الحصول على قيمة 2 مليون دولار، هى قيمة الشرط الجزائى الذى وضعه الأهلى فى تعاقده مع أهلي جدة السعودى، فى حال انتقال اللاعب لأى نادٍ فى مصر.

وكان عبد الله السعيد قد انضم إلى أهلي جدة السعودى الصيف الماضى، لكنه فسخ تعاقده مع النادى السعودى وانضم إلى بيراميدز فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية.