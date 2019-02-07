شكرا لقرائتكم خبر عن الخماسى الحديث ينهى استعداده لتنظيم البطولة الأفريقية وكأس العالم 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهـى الاتحـاد المصرى للخماسى الحديث استعداده لتنظيـم البطـولة الأفريقيـة المؤهلـة لأوليمبياد طوكيو 2020 والتـى سـتقـام يـوم 24 فبـرايـر 2019، وبطولة كأس العالم للخماسى الحديث والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 فبراير وحتى 3 مارس 2019 .

وأكـدت حتى الآن 30 دولـة مشاركتها فـى بطولة كأس العالم، هـى الأرجنتين وأستراليا والنمسـا والبحرين وبيلاروسيا وبلغـاريـا وكندا والتشـيك وفنلندا وفرنسـا وجورجيا وألمـانيـا وإنجلتـرا والمجــر وأيرلندا وأمريكـا وإيطـاليـا واليـابــان وكازخسـتان وكوريا ولاتفيـا وليتـوانيـا وبـولنـدا وروسـيا وصربيا وجنـوب أفريقيـا وأسبانيا وتركيا وأوكرانيـا بالإضـافـة إلـى مصـر الدولـة المنظمـة بعـدد 81 لاعـب و 70 لاعبـة و 93 إدارى ومـدرب.

وقال المهندس شريف العريان، رئيس الاتحاد المصرى للخماسى الحديث، إن الاتحاد عقد مع اللجنة المنظمة عدة اجتماعات تنسيقية من أجل الوقوف على آخر الاستعدادات لتنظيم البطولة الأفريقية المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 وبطولة كأس العالم، وكذلك استعدادات المنتخب المصرى الذى يشارك بـ24 لاعبا ولاعبة.

وأضاف العريان أن مجلس إدارة الاتحاد المصرى للخماسى الحديث وافق علـى طلـب منتخبات البحرين وبيلاروسيا وليتوانيا وتركيا وأوكرانيا وجنوب افريقيا للانضمام لمعسـكر تـدريبـى مع المنتخـب المصـرى قبـل فعاليـات البطـولة كأس العالـم، حيـث تبدأ وصول المنتخبات إلى القاهرة يوم الأحد القادم.

وأكـد الاتحـاد الدولـى للخماسـى الحديـث أنـه سـيصـل القاهـرة لحضـور فعاليـات البطولة الأفريقيـة وبطـولة كأس العالـم ببعثـة مكـونـة من 20 فــردا، علـى رأسهـم كلاوس شـورمـان رئيـس الاتحـاد الدولـى وشاينـى فانـج سكرتيـر عـام الإتحـاد الدولـى، بالإضـافـة إلـى رئيـس لجنـة المنشطـات ورئيـس اللجنـة الفنيـة ورئيـس لجنـة التسـويـق ورئيـس لجنـة الإعـلام .

يذكـر أن اللجنـة العليـا المنظمـة برئاسـة المهنـدس شـريـف العـريـان قـد اجتمعـت باللجنـة المنظمـة للبطـولتين، وعـوض سـامـى مديـر البطـولتين للوصـول لآخـر المسـتجدات لتجهيـز ملاعـب البطـولة بنادى بلاتينيوم بالتجمع الخامس والتذليل كافـة العقبـات واتخـاذ كافـة الإجراءات والموافقات الأمنية لتأمين الدول المشاركة بالبطولة.