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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أشرف صبحى يعلن عن فعاليات "أسوان عاصمة الشباب الأفريقى" فى حضور سميحة أيوب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، خطة الأنشطة الرياضية التى ستنظمها الوزارة بمحافظة أسوان خلال الفترة من 17 إلى 21 فبراير الجارى، فى إطار تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى والثقافة الأفريقية لعام 2019 تحت شعار "المجد لقارتنا السمراء".
من جنهته، كشف أشرف محمود، رئيس اتحاد الثقافة الرياضية، عن ضيوف الشرف فى الفعاليات، وعلى رأسهم الفنان سامح الصريطى ولاعب الزمالك السابق تامر بجاتو، وأحمد أبو القاسم هاشم، الأمين العام لاتحاد الأنوكا، ورئيس الاتحاد الدولى للثقاقة الرياضية، وسفراء أفارقة، بجانب 40 شابا وفتاة من أفريقيا.
أما عن النشاطات التى ستنفذ، فأشار أشرف محمود إلى أن جامعة أسوان ستستضيف العديد من النشاطات، برامج مسابقات وبطولات ألعاب إلكترونية، وندوات عن نجاح محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وليفربول، وافتتاح الأولمبياد المصرى للاتحادات النوعية الخامس، ومباراة كرة قدم بين نجوم مصر وأفريقيا، وعروض فنون شعبية ورياضية، وماراثون مصر أفريقيا بعنوان "المجد لقارتنا السمراء"، ومهرجان الرياضة للجميع الذي سيقام باسوان، وعرض أزياء أفريقى.
وفوجئ الحضور فى المؤتمر الصحفى الذى تعقده وزارة الشباب والرياضة بحضور الفنانة سميحة أيوب،
ورحب وزير الرياضة بـ"سيدة المسرح العربى" مؤكدا أن وجودها يزيد قيمة المؤتمر.
وقالت الفنانة القديرة سميحة أيوب إن تواجدها فى المؤتمر بين كل القامات شرف كبير وإنها جاءت لحضور فعاليات المؤتمر.
يذكر أن وزارة الرياضة تنظم مؤتمرا صحفيا للاعلان عن أسوان عاصمة الشباب الأفريقى، والتى يشهد حضور عدد كبير من قيادات الوزارة وبعض الاتحادات.
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