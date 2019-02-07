رسميًا.. الأهلي يشكو عبدالله السعيد للفيفا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

قال المستشار القانوني في النادي الأهلي، حلمي عبدالرازق إنه تم تحريك شكوى رسمية ضد عبدالله السعيد لاعب الفريق السابق وبيراميدز الحالي بالإضافة إلى نادي أهلي جدة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأضاف عبدالرازق من خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "قدمنا شكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد عبدالله السعيد لاعب الفريق السابق من أجل الحصول على 2 مليون دولار".

وأكمل: "قدمنا شكوى أخرى ضد نادي أهلي جدة للمطالبة بالحصول على 2 مليون دولار بعد الإخلال ببنود العقد الذي تم إبرامه بين الناديين".

وواصل المستشار القانوني في النادي الأهلي: "اتحاد الكرة كان معنيًا بالتحقيق في الشكوى التي قدمها النادي ضد اللاعب، لكن اتحاد الكرة لم يفعل منعًا للحرج من نادي بيراميدز".

وكان نادي بيراميدز قد حصل على خدمات اللاعب - عبدالله السعيد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية وبالتحديد يوم 4 يناير الماضي.

السعيد كان قد رحل عن الأهلي -القاهري - إلى أهلي جدة خلال الانتقالات الصيفية الماضية مع وجود بند في العقد بين الطرفين يقضي بحصول الأهلي - القاهري - على مبلغ 2 مليون دولار في حالة إعادة بيع السعيد إلى أي نادٍ آخر.

وقال عبدالرازق في تصريحات سابقة، إن الشرط الجزائي على اللاعب أو النادي الذي انتقل منه إلى نادي بيراميدز.

وكان مسؤولو النادي الأهلي السعودي قد أعلنوا أن السعيد قد رحل بعد أن تم فسخ التعاقد بين الطرفين.