كارديف يرد على طلب نانت ببيان رسمي

أكد نادي كارديف سيتي الإنجليزي اليوم الخميس، أنه لم يدفع بعد قيمة عقد انتقال المهاجم الأرجنتيني المفقود ايميليانو سالا لفريق نانت الفرنسي.

ولكن رئيس مجلس إدارة كارديف سيتي محمد دالمان، أكد أن ناديه سيدفع قيمة القسط الأول من قيمة صفقة انتقال سالا لنانت في أقرب فرصة ممكنة.

وذكرت تقارير صحافية مساء الأربعاء، أن نادي نانت طالب كارديف بإرسال قيمة صفقة انتقال سالا والبالغ قيمتها 15 مليون يورو.

وكانت الطائرة التي كانت تقل المهاجم الأرجنتيني سالا (28 عاماً) إلى ويلز قادماً من فرنسا، بعد توقيعه عقود الانضمام إلى صفوف كارديف سيتي، قد اختفت من على شاشات الرادار أثناء عبورها القنال الإنجليزي.

وبعد الإعلان عن وقف عمليات البحث الرسمية عن اللاعب في 24 يناير (كانون الثاني) الماضي، تم جمع 260 ألف جنية إسترليني (340 ألف دولار) لتمويل عملية البحث الخاصة.

وأعلنت السلطات البريطانية مساء الأربعاء، نجاحها في انتشال جثة من حطام الطائرة التي كانت تقل إيميليانو سالا والطيار ديفيد إبوتسون، والتي فقدت فوق القنال الإنجليزي في 21 يناير (كانون الثاني) الماضي.

جاء ذلك بعد أيام من تحديد موقع حطام الطائرة شمالي جزيرة جيرنزي.

وأكدت شعبة التحقيقات في الحوادث الجوية ببريطانيا انتشال الجثة لكنها لم تشر إلى ما إذا كان قد تم التعرف عليها.

وقال دالمان لصحيفة ليكيب الفرنسية: “كل ما يمكنني قوله لأن الأمر حساس، هو تأكيدي على أن ما يتردد عن أن كارديف سيدفع قيمة الصفقة على دفعات هو أمر صحيح”.

وأضاف: “بصراحة لا أريد أن أتحدث في هذا الأمر مجدداً في الوقت الحالي”، ولدى سؤاله حول سبب عدم دفع قيمة الصفقة حتى الآن، أجاب: “السبب الأول أنه لم يتم العثور بعد على الجثة”.

وأضاف: “كما أننا ينبغي أن نتحلى بالاحترام تجاه أسرته، هناك جهود قائمة بالفعل ولم يحن الوقت بعد للتعقيب”.