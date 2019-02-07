بيراميدز أول نادي في العالم يحصل علي أحدث جهاز تحليل رقمي

في إطار دعمه لفريق الكرة وتوفير كافة احتياجاته، نجح المستشار تركي ال الشيخ مالك نادي بيراميدز في التعاقد علي أحدث تقنية متطورة في مجال التحليل الرقمي فور طرحها في الأسواق ليصبح النادي أول فريق في العالم يحصل على هذه التقنية قبل العديد من الاندية العالمية التي تسعي للحصول عليها.

ويعتبر هذا الجهاز المتطور أهم أجهزة التحليل الفني الرقمي وهو يساعد الجهاز الفني في تحليل أداء اللاعبين وتطوير مهامهم في ظل رغبة النادي مواكبة أحدث طرق التحليل الفني في العالم.

وبات النادي يمتلك جهاز catapult vision كاول نادي في العالم وهو أحدث جهاز تحليل فني في مجال كرة القدم ويوفر بيانات كاملة ويوفر الوقت والجهد ويساعد كثيرا في تطوير الأداء.

كما يقدم الجهاز تحليلا ديناميكيا سريعا ويعاون الجهاز الفني في التحضير للمباريات.