ريال مدريد يُزيح الإنتر من طريقه قبل الميركاتو الصيفي

تصدت إدارة ريال مدريد لمبادرة الإنتر الجادة للتعاقد مع الدولي الكرواتي “لوكا مودريتش” خلال الميركاتو الشتوي الماضي، عن طريق إقناع اللاعب بالبقاء حتى عام اعتزاله للمستديرة.

لوكا كان على مقربة حقيقية من الرحيل عن سنتياجو برنابيو والانضمام لصفوف الإنتر لمزاملة الثنائي “مارسيلو بروزوفيتش وإيفان بيريسيتش”، لكنه بات على قناعة تامة بفكرة إنهاء مسيرته الكروية بين جدران النادي الملكي.

ويُعتبر مودريتش أحد أكثر اللاعبين المُقربين إلى رئيس ريال مدريد فلورينتينو بيريز، ولذلك أعطى الأخير أوامره بضرورة تمديد عقد الفائز بثلاثية يويفا وفيفا وفرانس فوتبول للأفضل لعام 2018.

وأكدت صحيفة “آس” المدريدية أن ريال مدريد أقنع لوكا بغلق ملف الرحيل إلى الإنتر في الأسابيع الأخيرة من شهر يناير، ووعده بالتمديد لمدة موسمين إضافيين على عقده الحالي الذي سينتهي في يونيه 2020.

وسيبلغ لاعب توتنهام السابق عامه الـ 34 في عام 2020، ما يعني أن تجديد تعاقده لموسمين إضافيين سيمد في عمر مسيرته مع الريال مدريد حتى بلوغه الـ 36 عامًا.

مزايا مالية

أوضحت صحيفة “أس” أن الجميع داخل ريال مدريد يتطلع إلى أن ينهي مودريتش مسيرته مع كرة القدم بقميص اللوس بلانكوس وليس النيراتزوري.

وسيتضمن العقد الجديد للوكا مع الريال بنودًا تتيح له الحصول على مزايا مالية أفضل بشكل مساو للاعبي الصف الأول في النادي.

والجزء المتعلق بتحسين عقده كان العامل المساعد في صرف اللاعب لنظره عن فكرة الرحيل إلى الدوري الإيطالي في ميركاتو صيف 2019.

وأشارت صحيفة الأس المدريدية إلى أن فوز مودريتش بالكرة الذهبية من فرانس فوتبول دفعه نحو العدول عن رأيه بعدما أدرك أهمية اللعب لصالح ناد كبير ذا نفوذ إعلامي وتجاري مثل ريال مدريد.

وكان كرويف البلقان – كما يلقب في كرواتيا – انضم لصفوف ريال مدريد قادمًا من توتنهام هوتسبير نظير 35 مليون جنيه إسترليني صيف 2012 بعد منافسة قوية مع تشيلسي، ليشارك منذ ذلك الوقت في 288 مباراة سجل خلالهم 16 هدفًا وصنع 44 هدفًا أخرين.

وأصبح قائد كرواتيا ووصيف كأس العالم 2018، أحد أبرز لاعبي ريال مدريد مساهمة في إحراز الأخير للألقاب خلال السنوات السبع الأخيرة (4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا- 4 ألقاب في بطولة كأس العالم للأندية – 3 ألقاب في كأس السوبر الأوروبي -لقب واحد في الدوري الإسباني – لقب في كأس ملك إسبانيا – لقبين في كأس السوبر الإسباني).