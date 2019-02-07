الأهلي يشكو عبدالله السعيد للفيفا

عبدالله السعيد لاعب بيراميدز كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال قدم النادي الأهلي المصري شكوى رسمية ضد عبدالله السعيد، صانع ألعاب فريق بيراميدز، وفريق الأهلي السعودي، لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". الدولي لكرة القدم "فيفا". طالب الأهلي بتفعيل بند الحصول على مليوني دولار في العقد الثلاثي بين الأهلي والفريق السعودي وعبدالله السعيد، بخصوص حصول الفريق المصري على هذا المبلغ حال عودة السعيد للدوري المصري، بعيدًا عن الأهلي.

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