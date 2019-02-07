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الأهلي يواجه الزمالك في دوري مرتبط اليد

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الأهلي يواجه الزمالك في دوري مرتبط اليد
كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:

 فريق ناشئي النادي الأهلي لكرة اليد، مواليد 2000، يخوض مباراة مهمة، اليوم الخميس، أمام نظيره فريق الزمالك، في إطار منافسات دوري المرتبط للمحترفين.

 تنطلق المباراة في الرابعة عصر اليوم على صالة 6 أكتوبر، ويسعى الفريق إلى مواصلة عروضه

القوية وتحقيق الفوز من أجل الاستمرار في المنافسة على لقب البطولة.

 وحرص محمد يحيى، مدرب الفريق، على تجهيز اللاعبين بشكل قوي من خلال الارتقاء بالنواحي البدنية والخططية، إلى جانب

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علاج بعض السلبيات التي ظهرت في مباريات الفريق الماضية؛ سواء ببطولة الدوري أو بطولة كأس مصر.

 وأكد يحيى على جاهزية الفريق لتقديم عرض قوي، مشيرًا إلى أن اللاعبين لديهم طموح كبير في تحقيق الفوز، وأن الفريق يملك دوافع كبيرة للمنافسة على كل البطولات التي يشارك بها في الموسم الجاري.

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