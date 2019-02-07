وزير الرياضة: الاتحادات النوعية شريك مهم في النهوض بشباب مصر

كتب - عادل يوسف وعبدالرحمن أبوهاشم

أكد أشرف صبحي وزير الشباب الرياضة أن الاتحادات النوعية شريك مهم في النهوض بالشباب المصري وهناك خطة للنهوض بالاتحاد النوعية وزيادة إعدادها وتنوع نشاطاتها لتكون ذراع الدولة في تطبيق خطط التنمية البشرية والرياضية، مشيدا بدور اتحاد الثقافة الرياضية في استضافة أسبوع الشباب بمحافظة

أسوان وفق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي باعتبار أسوان عاصمة الشباب الأفريقي عام 2019.

وأضاف صبحى بأن الوزارة تولى اهتماماً خاصاً بالشباب من خلال إقامة العديد من ملتقيات التشغيل لتوفير فرص العمل الحقيقية، علاوة على توثيق

التعاون مع أصحاب الاعمال والمستثمرين بالإضافة الى توفير وظائف غير تقليدية للشباب.

جدير بالذكر مشاركة أكثر من 40 شركة خاصة في مجالات (الملابس – المواد الغذائية – مطاعم – أمن – عمال انتاج – أدوية – تسويق الكترونى)، وسيتم توفير فرص عمل لشباب الخريجين من حملة المؤهلات أو بدون مؤهل من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثالثة عصراً.