رياضة | "هامسيك" يتمرد على نابولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "هامسيك" يتمرد على نابولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ مارك هامسيك قائد فريق نابولي الإيطالي التمرد على مسئولي النادي الإيطالي بعد رفض رحيله إلى صفوف داليان ييفانغ الصيني خلال الساعات القليلة الماضية.

وغاب الدولي السلوفاكي عن تدريب الفريق الذي أقيم صباح اليوم، وذلك بعد إعلان النادي الإيطالي مساء أمس أن انتقال هامسيك إلى الفريق الصيني قد تم تعليقه.

وكان محامي النادي ماتيا غاراساني قد اتهم مسئولي النادي الصيني بعدم احترام الشروط والأحكام والضمانات بين الطرفين.

وكان النادي الصيني قد طلب استعارة اللاعب مع خيار الشراء نهاية الموسم لكن نابولي أراد بيعه بشكل نهائي.

ولاتزال الفرصة قائمة أمام داليان لإتمام الصفقة حيث تنتهي فترة القيد في الصين يوم 28 فبراير الجاري.

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