رياضة | بعد خوضه كلاسيكو الكأس.. راموس يحقق رقم مميز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد خوضه كلاسيكو الكأس.. راموس يحقق رقم مميز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صار النجم الدولي الإسباني سيرجيو راموس، قائد ومدافع فريق ريال مدريد، هو اللاعب الذي خاض أكبر عدد من المباريات بين ريال مدريد وبرشلونة في الفريقين، بواقع 40 مباراة.

وأوضح الموقع الرسمي للنادي الملكي، أن الكلاسيكو مباراة يتطلع جميع اللاعبين للمشاركة فيها، وقد انتهى اللقاء بين ريال مدريد وبرشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس الملك بتعادلٍ حماسي بنتيجة 1-1.

من جديد، قاد سيرخيو راموس الفريق الأبيض في الكلاسيكو رقم 40 له في مسيرته. الكابتن المدريديستا هو اللاعب الذي خاض أكبر عدد من المواجهات بين ريال مدريد وبرشلونة في الفريقين، متقدماً على ميسي (39).

على مدار التاريخ شارك ثلاثة لاعبين فقط في مباريات كلاسيكو أكثر من راموس وهم: الرئيس الفخري لريال مدريد، باكو خينتو؛ سانشيز ولاعب برشلونة السابق تشافي الذين خاض كل منهم 42 مباراة.

حمل الاشبيلي هذا المساء شارة الكابتن في الكلاسيكو الـ14 له في مسيرته، محققاً بذلك أمراً يقتصر على القليلين.

لتحقيق ذلك السجل المذهل عمل راموس بجدٍ ومثابرة واحترافية. وإلى جانب مهامه الدفاعية، ساهم الكابتن أيضاً بأربعة أهداف في 40 كلاسيكو: اثنين في سانتياغو برنابيو واثنين في الكامب نو.