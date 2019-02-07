رياضة | نجاح كبير لمهرجان براعم كرة السلة بمشاركة 14 فريقا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجاح كبير لمهرجان براعم كرة السلة بمشاركة 14 فريقا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق مهرجان البراعم الشتوي الذي نظمه الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخه، بأسوان في الفترة من 2 حتى 4 فبراير، نجاحا كبيرا.

وأقيم المهرجان بصالة القوات المسلحة بأسوان، بالتعاون مع منطقة أسوان لكرة السلة، وشارك فيه14فريقا من محافظات الغربية والسويس وسوهاج والأقصر وأسوان.

وحرص اتحاد السلة على ان تشمل لمشاركة في المهرجان تنظيم رحلات لزيارة السد العالي والمعابد الأثرية والمناطق السياحية الرائعة صباحا، ثم التنافس في المهرجان مساءا.

وأشرف على إقامة المهرجان، رحاب الغنام، عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة الميني باسكت، وشريف سليمان، والحكم الدولي وائل ابراهيم، وسيد تريباس وعبد المنعم زغلول، ومنطقة اسوان لكرة السلة برئاسة طه شحاتة ومحمد حفني.