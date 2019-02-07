رياضة | وزير الرياضة يعلق على أزمة الدوري واجتماع اتحاد الكرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يعلق على أزمة الدوري واجتماع اتحاد الكرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير الشباب و الرياضة، الدكتور أشرف صبحي، أن حالة الشد و الجذب التي تعيشها الرياضة المصرية تدل على قوة الرياضة المصرية و قوة الدوري المصري الأقوى في المنطقة.

و علق صبحي في تصريحات له على هامش المؤتمر الصحفي لفعاليات أسوان عاصمة الشباب الإفريقي على أزمة اجتماع الأندية التي نشبت أمس الأربعاء، قائلا:" بالتأكيد لا نسمح بالتراشق لكن الدوري المصري أصبح الاقوى في المنطقة، فمن الطبيعي أن تزيد حدة التنافس".

وأوضح "صبحي" أن اتحاد الكرة هو المسؤول عن وضع الضوابط التي تحكم المسابقة، لكن ما يحدث يؤكد عودة قوة الرياضة المصرية من جديد.