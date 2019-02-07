رياضة | مدافع برشلونة يقترب من مرحلة الكمال الكروي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع برشلونة يقترب من مرحلة الكمال الكروي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت تقارير صحفية إسبانية، بالأداء الرائع الذي قدمه الدولي الإسباني جيرارد بيكيه، مدافع فريق برشلونة، خلال الكلاسيكو أمس الأربعاء، بنصف نهائي كأس ملك إسبانيا، على ملعب كامب نو.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن بيكيه، بعد تألقه اللافت في الكلاسيكو، صار يقترب من مرحلة الكمال الكروي.

وقدم بيكيه مباراة رائعة دفاعيا في الكلاسيكو، وقطع الاتصال بين فينيسيوس جونيور وكريم بنزيما ولوكا مودريتش، وقد مرر 58 تمريرة، فشل في 3 تمريرات فقط، اي معدل النجاح (95%).

وفي الكرات مع المنافس ريال مدريد، كان بيكيه منتصرا في 78% منها، واسترد 6 كرات.